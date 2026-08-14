|Wertentwicklung im Fokus
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14.08.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Einstieg verlieren können.
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Vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0.000028 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIB investiert, befänden sich nun 3’571’428.57 SHIBA INU in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 13.08.2026 auf 0.000004 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.89 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 84.11 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0.000004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 0.000014 USD.
Redaktion finanzen.net
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