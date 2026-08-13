QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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13.08.2026 15:58:16
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu
Der LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.
Am Donnerstag springt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0.04 Prozent auf 26’369.00 Punkte an.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26’485.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’350.00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’980.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’239.00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’207.00 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.34 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 1.70 Prozent auf 58.60 EUR), Commerzbank (+ 1.57 Prozent auf 40.00 EUR), QIAGEN (+ 1.35 Prozent auf 37.54 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.14 Prozent auf 28.47 EUR) und Siemens (+ 0.89 Prozent auf 284.45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2.11 Prozent auf 50.19 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.65 Prozent auf 72.64 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.22 Prozent auf 45.62 EUR), Symrise (-0.91 Prozent auf 88.84 EUR) und EON SE (-0.90 Prozent auf 18.26 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’144’564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213.625 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.38 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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