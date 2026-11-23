FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Bei seinem jährlichen Kapitalmarkttag in London habe der Pharmakonzern eine Reihe von Finanzzielen mit überwiegend begrenzten Auswirkungen vorgestellt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Eine Ausnahme sei vielleicht die erste längere Debatte über die Meilensteine für die Wachstumsziele der Jahre 2031 bis 2035, wenn Patente ausliefen. Dies sowie die gesamte Veranstaltung werte er als hilfreich. Unklar sei indes, inwieweit dieses Wachstum aus eigener Kraft oder durch Zukäufe erreicht werden solle./rob/gl/edh;