Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Bei seinem jährlichen Kapitalmarkttag in London habe der Pharmakonzern eine Reihe von Finanzzielen mit überwiegend begrenzten Auswirkungen vorgestellt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Eine Ausnahme sei vielleicht die erste längere Debatte über die Meilensteine für die Wachstumsziele der Jahre 2031 bis 2035, wenn Patente ausliefen. Dies sowie die gesamte Veranstaltung werte er als hilfreich. Unklar sei indes, inwieweit dieses Wachstum aus eigener Kraft oder durch Zukäufe erreicht werden solle./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
127.76 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9.99%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
128.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.23%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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