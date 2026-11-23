Um 09:11 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0.05 Prozent auf 2’339.48 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.081 Prozent stärker bei 2’342.62 Punkten in den Handel, nach 2’340.73 Punkten am Vortag.

Bei 2’339.07 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’343.52 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der SLI mit 2’325.30 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’310.30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 2’033.31 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.76 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 1.44 Prozent auf 500.80 CHF), Sandoz (+ 1.24 Prozent auf 81.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.10 Prozent auf 66.06 CHF), Sonova (+ 0.75 Prozent auf 294.00 CHF) und Partners Group (+ 0.59 Prozent auf 617.60 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Julius Bär (-2.91 Prozent auf 63.48 CHF), Amrize (-2.04 Prozent auf 33.21 CHF), Nestlé (-0.72 Prozent auf 84.93 CHF), UBS (-0.60 Prozent auf 36.75 CHF) und Logitech (-0.53 Prozent auf 82.04 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 354’477 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 342.372 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.46 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch