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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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01.07.2026 10:10:25

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7400 Pence auf "Hold" belassen. Die Fortschritte des Bergbaukonzerns beim mongolischen Oyu-Tolgoi-Projekt hätten ihren Preis, schrieb Liam Fitzpatrick in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Rio habe mit der dortigen, am Projekt beteiligten Regierung vereinbart, den Zinssatz für das Gesellschafterdarlehen zu senken, was der festgelegten Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung des Zinssatzes entspreche. Zudem sei bereits im Mai vereinbart worden, die an Rio gezahlte Verwaltungsgebühr um etwa die Hälfte zu senken./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
81.73 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
70.46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-
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