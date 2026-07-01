FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7400 Pence auf "Hold" belassen. Die Fortschritte des Bergbaukonzerns beim mongolischen Oyu-Tolgoi-Projekt hätten ihren Preis, schrieb Liam Fitzpatrick in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Rio habe mit der dortigen, am Projekt beteiligten Regierung vereinbart, den Zinssatz für das Gesellschafterdarlehen zu senken, was der festgelegten Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung des Zinssatzes entspreche. Zudem sei bereits im Mai vereinbart worden, die an Rio gezahlte Verwaltungsgebühr um etwa die Hälfte zu senken./rob/gl/ag;