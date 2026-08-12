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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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Rio Tinto-Investition im Blick 12.08.2026 10:02:28

FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Rio Tinto
84.00 CHF 2.98%
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Das Rio Tinto-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 46.53 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Rio Tinto-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.492 Rio Tinto-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 74.97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’611.22 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61.12 Prozent erhöht.

Rio Tinto markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 122.14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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