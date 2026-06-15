Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 8200 Pence angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Preise für Eisenerz, Kupfer und Aluminium hätten den Aktienkurs der Bergwerksgesellschaft seit Jahresbeginn angetrieben, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Kernaspekt mit Blick auf das laufende Jahr sei eine Vereinfachung der Konzernstruktur. Rio Tinto strebe bis zu zehn Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert aus dem Portfolio an./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78.24 £
|
Abst. Kursziel*:
4.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77.28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.11%
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
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