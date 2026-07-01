Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 200 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für den Uhren- und Schmuckkonzern Richemont erwartet er das sektorweit stärkste Wachstum./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
182.70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.47%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
183.51 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.99%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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