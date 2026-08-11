Richemont Aktie News: Richemont verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Richemont-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 201,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'606 Punkten notiert. Der Kurs der Richemont-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,20 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 199,00 CHF. Bei 199,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 177'287 Aktien.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 0,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 36,72 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.

Richemont wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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