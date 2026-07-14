Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic bezeichnete die Quartalszahlen des Schmuck- und Uhrenkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als hervorragend und erhöhte seine Schätzungen deutlich. Die Berichtssaison im Luxusgütersektor werde zeigen, dass Schmuck von den aktuellen Marktbedingungen überdurchschnittlich profitiere. Dies könne weiteres Wachstum bei Richemont untermauern./rob/niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
193.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
191.70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.76%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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