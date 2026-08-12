MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.65 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 6.006 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 108.23 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 11.08.2026 auf 18.02 EUR belief. Mit einer Performance von +8.23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Evonik-Wert an der Börse wurde auf 8.37 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Evonik-Anteils fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Evonik-Aktie wurde der Erstkurs mit 33.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch