Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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12.08.2026 10:02:28
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Evonik-Investment verdienen können.
Vor 1 Jahr wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.65 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 6.006 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 108.23 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 11.08.2026 auf 18.02 EUR belief. Mit einer Performance von +8.23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Evonik-Wert an der Börse wurde auf 8.37 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Evonik-Anteils fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Evonik-Aktie wurde der Erstkurs mit 33.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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