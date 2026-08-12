Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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12.08.2026 10:02:28
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Zalando eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Zalando-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36.74 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 272.183 Zalando-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (24.07 EUR), wäre die Investition nun 6’551.44 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 34.49 Prozent.
Der Marktwert von Zalando betrug jüngst 6.06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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