Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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12.08.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag im Minus
Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 197,50 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 197,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten realisiert. Die Richemont-Aktie sank bis auf 197,35 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 27'275 Richemont-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 35,59 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.
In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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