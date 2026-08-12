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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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12.08.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag im Minus

Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag im Minus

Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 197,50 CHF ab.

Richemont
193.80 CHF -3.48%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 197,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten realisiert. Die Richemont-Aktie sank bis auf 197,35 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 27'275 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 35,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
Short 15’916.15 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’449.47 12.08.2026 17:30:26
Long 13’834.28 19.43 SHBTNU
Long 13’527.01 13.82 S8B67U
Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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