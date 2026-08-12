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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Energieversorger bestätigt./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.