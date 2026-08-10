Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen

Am Montag steht der SLI via SIX schlussendlich 0.30 Prozent im Plus bei 2’343.60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.185 Prozent auf 2’340.97 Punkte an der Kurstafel, nach 2’336.65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’334.62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’345.48 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 2’283.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SLI auf 2’101.11 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 1’981.91 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.95 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’350.80 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.74 Prozent auf 200.80 CHF), Alcon (+ 1.71 Prozent auf 58.32 CHF), Roche (+ 1.58 Prozent auf 373.10 CHF), Lonza (+ 1.29 Prozent auf 579.60 CHF) und Logitech (+ 1.23 Prozent auf 85.70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Galderma (-2.98 Prozent auf 175.95 CHF), VAT (-1.14 Prozent auf 626.00 CHF), Amrize (-1.10 Prozent auf 37.72 CHF), Geberit (-0.93 Prozent auf 556.20 CHF) und Schindler (-0.90 Prozent auf 263.20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2’896’717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 312.813 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch