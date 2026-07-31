Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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31.07.2026 18:00:38
Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst
So geht es mit der Richemont-Aktie Experten zufolge weiter.
Die Richemont-Aktie wurde im Juli 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.
10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 207,38 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 16,48 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 190,90 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|240,00 CHF
|25,72
|22.07.2026
|Deutsche Bank AG
|210,00 CHF
|10,01
|21.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|170,00 CHF
|-10,95
|16.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|220,00 CHF
|15,24
|16.07.2026
|RBC Capital Markets
|220,00 CHF
|15,24
|16.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|220,00 CHF
|15,24
|15.07.2026
|UBS AG
|213,00 CHF
|11,58
|15.07.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 CHF
|4,77
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 CHF
|4,77
|15.07.2026
|Deutsche Bank AG
|195,00 CHF
|2,15
|15.07.2026
|Deutsche Bank AG
|195,00 CHF
|2,15
|13.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|09.07.2026
|UBS AG
|213,00 CHF
|11,58
|02.07.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 CHF
|4,77
|02.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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