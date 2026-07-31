Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst

Die Richemont-Aktie wurde im Juli 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 207,38 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 16,48 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 190,90 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 240,00 CHF 25,72 22.07.2026 Deutsche Bank AG 210,00 CHF 10,01 21.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 170,00 CHF -10,95 16.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 220,00 CHF 15,24 16.07.2026 RBC Capital Markets 220,00 CHF 15,24 16.07.2026 Jefferies & Company Inc. 220,00 CHF 15,24 15.07.2026 UBS AG 213,00 CHF 11,58 15.07.2026 RBC Capital Markets 200,00 CHF 4,77 15.07.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 CHF 4,77 15.07.2026 Deutsche Bank AG 195,00 CHF 2,15 15.07.2026 Deutsche Bank AG 195,00 CHF 2,15 13.07.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 09.07.2026 UBS AG 213,00 CHF 11,58 02.07.2026 RBC Capital Markets 200,00 CHF 4,77 02.07.2026

Redaktion finanzen.ch