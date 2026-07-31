Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’389 0.4%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9310 0.3%  EStoxx50 6’358 0.2%  Gold 4’044 -1.5%  Bitcoin 50’798 -2.6%  Dollar 0.8085 0.4%  Öl 89.9 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Sika41879292Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Experten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial
JENOPTIK-Aktie: Experten empfehlen JENOPTIK im Juli mehrheitlich zum Kauf
So schätzen die Analysten die Zukunft der Siemens Healthineers-Aktie ein
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienprognosen 31.07.2026 18:00:38

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst

So geht es mit der Richemont-Aktie Experten zufolge weiter.

Richemont
192.00 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie wurde im Juli 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 207,38 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 16,48 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 190,90 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research240,00 CHF25,7222.07.2026
Deutsche Bank AG210,00 CHF10,0121.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)170,00 CHF-10,9516.07.2026
JP Morgan Chase & Co.220,00 CHF15,2416.07.2026
RBC Capital Markets220,00 CHF15,2416.07.2026
Jefferies & Company Inc.220,00 CHF15,2415.07.2026
UBS AG213,00 CHF11,5815.07.2026
RBC Capital Markets200,00 CHF4,7715.07.2026
Jefferies & Company Inc.200,00 CHF4,7715.07.2026
Deutsche Bank AG195,00 CHF2,1515.07.2026
Deutsche Bank AG195,00 CHF2,1513.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--09.07.2026
UBS AG213,00 CHF11,5802.07.2026
RBC Capital Markets200,00 CHF4,7702.07.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Richemont
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!