WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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12.08.2026 10:02:28
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der WACKER CHEMIE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82.31 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.215 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.96 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.96 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 4.62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die WACKER CHEMIE-Aktie bei 90.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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