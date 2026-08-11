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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

71.40
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11.08.2026
SWX
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12.08.2026 08:00:35

Henkel vz Hold

Henkel vz.
72.22 CHF -1.32%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 77,40 auf 76,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends der Volumina des Konsumgüterherstellers hätten sich im ersten Jahr verbessert, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Klebstoffgeschäft. Allerdings sei im zweiten Halbjahr mit stärkerem Gegenwind seitens der Rohstoffpreise zu rechnen, was die Profitabilität belasten dürfte./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
76.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78.66 € 		Abst. Kursziel*:
-2.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.98%
Analyst Name::
Bethan Davies 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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