Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 77,40 auf 76,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends der Volumina des Konsumgüterherstellers hätten sich im ersten Jahr verbessert, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Klebstoffgeschäft. Allerdings sei im zweiten Halbjahr mit stärkerem Gegenwind seitens der Rohstoffpreise zu rechnen, was die Profitabilität belasten dürfte./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
76.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.75%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
77.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.98%
|
Analyst Name::
Bethan Davies
|
KGV*:
-
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