DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 12.08.2021 wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Brenntag SE-Anteile an diesem Tag 85.60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 116.822 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 7’301.40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62.50 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26.99 Prozent.

Brenntag SE wurde am Markt mit 9.13 Mrd. Euro bewertet. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Brenntag SE-Aktie lag damals bei 51.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch