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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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15.07.2026
SWX
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16.07.2026 07:30:54

Richemont Outperform

Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach Quartalszahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Franken angehoben. Diese seien beeindruckend gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Die Stärke des Juwelengeschäfts, die Erholung im Uhrensegment und das operative Vorankommen insgesamt könne man nicht ignorieren, deshalb die Hochstufung der Aktie. Das Wachstumspotenzial in Relation zu "weichen" Luxusgüterherstellern könne weiter Fahrt aufnehmen./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
195.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.47%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
195.54 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.51%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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