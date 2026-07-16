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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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16.07.2026 13:13:08

Richemont Hold

Richemont
195.88 CHF 0.27%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 155 auf 170 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schweizer Schmuck- und Uhrenkonzern profitiere von der durch Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen weltweiten Vermögensbildung, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Unsicherheiten über die Dauer des KI-Booms, Ungewissheit über die Verwendung der wachsenden Barreserven und die bereits hohe Bewertung der Aktie bleibt der Experte aber an der Seitenlinie./rob/niw/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Hold
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
170.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
196.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
195.88 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.21%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
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13:13 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:58 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Richemont Buy UBS AG
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