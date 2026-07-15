Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
193.80CHF
10.45CHF
5.70 %
11:42:01
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.07.2026 09:46:37
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Sector Perform" belassen. Starke Ergebnisse dank des Schmuckgeschäfts dürften die Erwartungen an den Luxuskonzern weiter nach oben treiben, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
194.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.85%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
193.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.20%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemont
|
11:18
|Richemont-Aktie haussiert: Erwartungen mit starkem Quartalswachstum übertroffen (AWP)
|
10:37
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Richemont-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
10:37
|Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Richemont-Aktie mit Sector Perform (finanzen.ch)
|
10:04
|Richemont-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
10:01
|Richemont sales surge on booming jewellery demand (Financial Times)
|
09:54