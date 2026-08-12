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Orange-Investition 12.08.2026 10:02:28

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr eingebracht

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Orange-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Orange
15.08 CHF 0.23%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Orange-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Orange-Anteile bei 14.10 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 70.922 Orange-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’144.33 EUR, da sich der Wert einer Orange-Aktie am 11.08.2026 auf 16.14 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.43 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 42.86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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