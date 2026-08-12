JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten und die Jahresziele in Richtung der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne präzisiert, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Experte erwähnte noch die über den Erwartungen liegenden Auftragseingänge./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.36 €
|
Abst. Kursziel*:
20.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.08%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
14:09
|Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird optimistischer für 2026 (AWP)
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
10:54
|Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird etwas optimistischer für 2026 (AWP)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
08:06
|Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird etwas optimistischer für das Jahr (AWP)
|
11.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)