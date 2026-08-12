MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die LEG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 63.34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.579 LEG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82.25 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 11.08.2026 auf 52.10 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 82.25 EUR, was einer negativen Performance von 17.75 Prozent entspricht.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 4.02 Mrd. Euro beziffert. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der LEG Immobilien-Aktie bei 44.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch