SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Kühne + Nagel International-Anteile bei 314.70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.318 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62.81 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 11.08.2026 auf 197.65 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37.19 Prozent abgenommen.

Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 23.78 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch