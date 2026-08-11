Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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11.08.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont verzeichnet am Dienstagmittag Verluste
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 199,95 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 199,95 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'600 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 199,00 CHF. Bei 199,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 84'742 Aktien.
Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 201,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 0,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,37 EUR aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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