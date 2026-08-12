DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Vonovia SE-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Vonovia SE-Papier an diesem Tag 30.95 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.231 Vonovia SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 20.89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67.49 EUR wert. Mit einer Performance von -32.51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich jüngst auf 18.46 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 17.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch