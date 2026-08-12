Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’822 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9371 0.1%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’414 1.0%  Bitcoin 51’602 0.1%  Dollar 0.8127 0.2%  Öl 88.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Vonovia SE-Anlage? 12.08.2026 10:02:28

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vonovia
19.61 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Vonovia SE-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Vonovia SE-Papier an diesem Tag 30.95 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.231 Vonovia SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 20.89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67.49 EUR wert. Mit einer Performance von -32.51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich jüngst auf 18.46 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 17.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vonovia SE
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten