SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SCHOTT Pharma Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Pharmaindustrie-Ausrüsters hätten die starken vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insofern rechne er kurzfristig mit keiner deutlichen Kursreaktion./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Outperform
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
21.00 €
|
Abst. Kursziel*:
0.00
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
21.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.10%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
12:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von SCHOTT Pharma (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma with strong third quarter and on track for planned growth (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma mit starkem dritten Quartal auf geplantem Wachstumskurs (EQS Group)
|
11.08.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Ausblick: SCHOTT Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)