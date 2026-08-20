PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.97 €
|
Abst. Kursziel*:
4.12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.75%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
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|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
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|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
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|DZ BANK
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
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