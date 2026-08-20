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PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

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20.08.2026
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21.08.2026 06:39:27

PUMA SE Neutral

PUMA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
24.97 € 		Abst. Kursziel*:
4.12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
25.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
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06:39 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
04.08.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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