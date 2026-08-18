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PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

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18.08.2026
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19.08.2026 07:04:38

PUMA SE Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt. Für Puma und JD Sports seien die Signale durchwachsen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
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PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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