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03.09.2026 12:26:20
Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX am Donnerstagmittag
Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.30 Prozent stärker bei 32’053.50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 357.148 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.069 Prozent stärker bei 31’980.53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31’958.41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 31’951.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32’127.82 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2.60 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 32’511.21 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 32’736.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der MDAX 29’731.32 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.47 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 4.10 Prozent auf 21.84 EUR), Schaeffler (+ 2.99 Prozent auf 7.23 EUR), flatexDEGIRO (+ 2.49) Prozent auf 37.10 EUR), United Internet (+ 2.28 Prozent auf 27.80 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 2.05 Prozent auf 41.72 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil RENK (-3.14 Prozent auf 43.18 EUR), PUMA SE (-3.09 Prozent auf 23.86 EUR), Aurubis (-1.67 Prozent auf 170.30 EUR), CTS Eventim (-1.62 Prozent auf 57.70 EUR) und HENSOLDT (-1.55 Prozent auf 81.10 EUR) unter Druck.
Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die K+S-Aktie aufweisen. 715’187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39.410 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.19 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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