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11.09.2026 08:02:23

EQS-News: PUMA CCO Matthias Bäumer verlässt den Vorstand

PUMA
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EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie
PUMA CCO Matthias Bäumer verlässt den Vorstand

11.09.2026 / 08:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

PRESSEMITTEILUNG

PUMA CCO Matthias Bäumer verlässt den Vorstand

 

Herzogenaurach, Deutschland, 11. September 2026 – PUMAs Chief Commercial Officer Matthias Bäumer hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, am 30. September von seiner Vorstandsrolle zurückzutreten. Seine Nachfolge wird in weiterer Folge bekanntgegeben. PUMA CEO Arthur Höld wird übergangsweise den Vertrieb und die Tochtergesellschaften des Unternehmens leiten.

Matthias, der seit fast 20 Jahren Teil des Unternehmens ist, wird weiterhin in einer Beraterrolle bei PUMA tätig sein. Er wird auch weiterhin PUMA im Aufsichtsrat des Fussballvereins Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA vertreten und seine besondere Expertise mit Führungskräften teilen.

„Ich möchte Matthias für seinen Einsatz für die Marke danken, den er in verschiedenen Funktionen im Unternehmen gezeigt hat sowie für seinen Beitrag zu unserem dreijährigen Transformationsprozess. Es freut mich sehr, dass er sich bereiterklärt hat, uns weiterhin als Berater zu unterstützen“, sagte PUMA CEO Arthur Höld. „Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“

Matthias hatte verschiede Führungspositionen bei PUMA inne. Er kam 2007 als Sales Director PUMA Deutschland/Benelux zum Unternehmen. Zwei Jahre später wurde er General Manager DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). In dieser Position war er zehn Jahre lang tätig. Bevor er als Chief Commercial Officer in den Vorstand berufen wurde, war Matthias für die globale Business Unit Teamsport verantwortlich. Vor seiner Zeit bei PUMA arbeitete Matthias in verschieden Unternehmen in der Konsumgüter- und Fahrzeugindustrie.

„Im Namen des Aufsichtsrates möchte ich Matthias für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Führungsqualitäten danken. Mit seiner starken kaufmännischen Expertise konnte er in seiner Zeit bei PUMA viele Erfolge verbuchen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft“, sagte Héloïse Temple-Boyer, Vorsitzende des Aufsichtsrates der PUMA SE.

Ab dem 1. Oktober 2026 wird PUMAs Vorstand bis zur Ernennung der Nachfolge für die CCO-Position aus Arthur Höld (CEO), Mark Langer (CFO), Maria Valdes (Chief Brand Officer) und Andreas Hubert (Chief Operating Officer) bestehen.

Medienkontakt: Anne Putz – PUMA Corporate Communications – Anne.Putz@puma.com 

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt und verkauft. PUMA wurde 1948 gegründet und verhilft den besten Athlet*innen und Teams der Welt mit innovativen Produkten zu Höchstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Logo mit der ikonischen Katze und den Formstrip bekannt ist, bietet Performance-Produkte in Kategorien wie Fussball, Running und Training an. Die Sportstyle-Kollektionen des Unternehmens haben ihre Wurzeln im Sport und begeistern Konsument*innen durch eine starke Verbindung zur Kultur des Sports. Mit seiner langen Geschichte und seinem starken Erbe ist PUMA stolz auf eines der umfangreichsten Archive der Branche, das viele ikonische Produkte wie den Suede und den Speedcat umfasst. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und hat rund 20.000 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.


11.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: +49 9132 81 0
Fax: +49 9132 81 42375
E-Mail: investor-relations@puma.com
Internet: www.puma.com
ISIN: DE0006969603
WKN: 696960
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GRZ2BQY5ZM9N49
EQS News ID: 2397724

 
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2397724  11.09.2026 CET/CEST

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