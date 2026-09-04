lululemon athletica Aktie 3270648 / US5500211090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Schwache Zahlen
|
04.09.2026 20:21:36
Gewinnwarnung von Lululemon lässt auch adidas und PUMA schwächeln
Der Kurseinbruch der Lululemon-Aktien nach schwachen Zahlen sowie einer Umsatz- und Gewinnwarnung hat am Freitag auch die Papiere von adidas und PUMA beeinflusst.
Die Papiere von PUMA gingen daraufhin 1,8 Prozent tiefer ins Wochenende, die adidas-Aktien schafften es nach zwischenzeitlichen Verlusten von bis zu einem Prozent letztlich noch 0,3 Prozent ins Plus. Nike gaben am US-Markt zuletzt um rund 0,7 Prozent nach.
Bei Lululemon sprach Analyst Randal Konik von der US-Bank Jefferies von einem "dreifachen Hammer" im zweiten Quartal. Auf dem Heimatmarkt sei der Umsatz um 8 Prozent zurückgegangen, bei Damenbekleidung um 4 Prozent und in China währungsbereinigt um 2 Prozent. Beim Ergebnis je Aktie habe das Unternehmen lediglich von einer Rückerstattung von Zöllen profitiert. Ziehe man diese ab, sei es erheblich niedriger ausgefallen.
Paul Lejuez von der Citigroup hält die Entwicklung in China für die zentrale Enttäuschung. Statt eines erwarteten Umsatzanstiegs um 13 Prozent sei der Umsatz dort um 8 Prozent zurückgegangen. Besonders für China habe das Management nun die Prognosen gesenkt. Dort soll der Umsatz im laufenden Jahr nun nur noch im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Dem steht laut Lejuez eine durchschnittliche Markterwartung von rund 19 Prozent gegenüber.
/bek/ag/zb/niw/stw
FRANKFURT (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von adidas (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.