Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen

Der MDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.99 Prozent auf 32’273.70 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 357.148 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0.069 Prozent höher bei 31’980.53 Punkten, nach 31’958.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 32’273.70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31’951.01 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1.93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’511.21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der MDAX bei 32’736.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der MDAX bei 29’731.32 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.18 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 4.77 Prozent auf 21.98 EUR), AUMOVIO (+ 4.36 Prozent auf 37.10 EUR), Schaeffler (+ 3.99 Prozent auf 7.30 EUR), Bechtle (+ 3.65 Prozent auf 36.96 EUR) und flatexDEGIRO (+ 3.48 Prozent auf 37.46 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Siltronic (-3.03 Prozent auf 75.10 EUR), RENK (-2.23 Prozent auf 43.58 EUR), PUMA SE (-1.46 Prozent auf 24.26 EUR), HUGO BOSS (-1.31 Prozent auf 38.55 EUR) und K+S (-1.06 Prozent auf 16.83 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’027’088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 39.410 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.19 zu Buche schlagen. Mit 8.44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch