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08.09.2026 17:58:14
Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX
Schlussendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.
Am Dienstag legte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.48 Prozent auf 32’560.58 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 359.286 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.203 Prozent leichter bei 32’339.73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32’405.44 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32’623.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32’279.32 Einheiten.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 32’407.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der MDAX bei 32’125.47 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Wert von 30’454.69 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5.10 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit KION GROUP (+ 6.78 Prozent auf 48.36 EUR), RENK (+ 3.72 Prozent auf 44.16 EUR), Aurubis (+ 3.37) Prozent auf 181.00 EUR), HENSOLDT (+ 2.93 Prozent auf 81.50 EUR) und DWS Group GmbH (+ 2.83 Prozent auf 78.00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Nemetschek SE (-3.60 Prozent auf 61.60 EUR), Talanx (-2.43 Prozent auf 120.70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.36 Prozent auf 74.35 EUR), Salzgitter (-2.12 Prozent auf 59.90 EUR) und PUMA SE (-1.70 Prozent auf 23.13 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Aktuell weist die TUI-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’264’072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39.802 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.34 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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