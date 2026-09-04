MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das PUMA SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 49.850 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 24.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’209.37 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.94 Prozent angezogen.

Der Marktwert von PUMA SE betrug jüngst 3.62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch