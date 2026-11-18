Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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19.11.2026 20:48:25
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 71 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen und das Kursziel für die Aktien der Beteiligungsgesellschaft an die enttäuschenden Quartalsresultate des chinesischen Internetkonzerns Tencent angepasst, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32.26 €
|
Abst. Kursziel*:
101.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
104.72%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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