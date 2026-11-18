Prosus 29.71 CHF -1.72% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 71 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen und das Kursziel für die Aktien der Beteiligungsgesellschaft an die enttäuschenden Quartalsresultate des chinesischen Internetkonzerns Tencent angepasst, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:53 / GMT





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