Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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12.10.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Prosus-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Prosus-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 59.26 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.687 Prosus-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 60.75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 39.25 Prozent vermindert.
Prosus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78.63 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Papiere fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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