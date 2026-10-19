Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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19.10.2026 10:02:40
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Prosus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Prosus-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete das Prosus-Papier bei 26.45 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 37.807 Prosus-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosus-Aktie auf 35.96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’359.55 EUR wert. Damit wäre die Investition um 35.95 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Prosus belief sich zuletzt auf 78.55 Mrd. Euro. Der Prosus-Börsengang fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Der Erstkurs des Prosus-Anteils belief sich damals auf 76.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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