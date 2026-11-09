|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Drohende Entlassungen
|
09.11.2026 12:59:00
Prosus-Aktie fester: Just Eat-Kuriere streiken in Zürich und im Glatttal - Stellenabbau in der Schweiz
Der Essenslieferdienst Just Eat baut in der Schweiz 373 Stellen ab, darunter 193 seiner bislang rund 700 festangestellten Kuriere.
Betroffen sind neben den 193 direkt angestellten Kurieren auch 180 Beschäftigte externer Personaldienstleister in Zürich, Winterthur, Bern, Biel, Freiburg und St. Gallen, wie Just Eat am Montag mitteilte. Das Konsultationsverfahren sei abgeschlossen, die Verhandlungen über einen Sozialplan liefen weiter.
Mehr Flexibilität statt fester Schichten
Das Unternehmen stellt mit dem Abbau sein Geschäftsmodell um und will künftig verstärkt mit selbständigen Kurieren zusammenarbeiten. "Ohne diese Flexibilität - die der Markt heute erwartet - verlieren wir unsere Relevanz und damit die Wettbewerbsfähigkeit", erklärte Just-Eat-Schweiz-Chef Lukas Streich.
Just Eat begründet den Umbau mit veränderten Kundenbedürfnissen und zunehmendem Wettbewerb. "Es handelt sich nicht um eine Sparmassnahme", sagte Streich Ende Oktober in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Das bisherige Modell mit festen Schichtplänen, die zwei Wochen im Voraus erstellt werden, sei zu wenig flexibel.
Künftig sollen je nach Region festangestellte und selbständige Kuriere sowie externe Lieferfirmen zum Einsatz kommen. In Zürich, Bern, Winterthur und der Ostschweiz setzt Just Eat verstärkt auf Selbständige. In der Westschweiz bleiben die Kuriere aufgrund von Gerichtsentscheiden hingegen angestellt.
Selbständige Kuriere werden grundsätzlich pro Lieferung bezahlt und können Aufträge ablehnen. Anders als Festangestellte haben sie jedoch keinen automatischen Anspruch auf bezahlte Ferien oder Lohnfortzahlung bei Krankheit.
Just Eat arbeitet in der Schweiz mit rund 7000 Restaurants und anderen Partnerbetrieben zusammen. Diese liefern entweder selbst oder lassen Just Eat die Bestellungen ausliefern. Die Umstellung betrifft den zweiten Bereich mit rund 20 Prozent aller Bestellungen.
Gewerkschaften sprechen von illegalem Modell
Die Gewerkschaft Unia wirft Just Eat vor, festangestellte Kuriere durch Scheinselbständige ersetzen zu wollen. Damit würden arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Pflichten umgangen. Das Unternehmen scheine "den Umbau zu einem gesetzeswidrigen Geschäftsmodell vorantreiben zu wollen", kritisierte Unia in einer Mitteilung.
Die Gewerkschaften Unia und Syndicom fordern die Behörden zum Einschreiten auf. Zudem kritisieren sie, nicht in das Konsultationsverfahren einbezogen worden zu sein. Just Eat betont dagegen, die Konsultationsfrist freiwillig verlängert zu haben.
Am Wochenende hatten dutzende Essens-Kuriere in St. Gallen und Zürich gegen die Pläne demonstriert. Am auftragstärksten Tag der Woche fielen laut Gewerkschaftsangaben über die Hälfte der geplanten Schichten aus. Unia kündigte weitere Schritte an.
Scheinselbständigkeit vor Gericht
Die Frage der Scheinselbständigkeit beschäftigt in der Schweiz die Justiz bereits seit Jahren im Zusammenhang mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber. Das Bundesgericht entschied 2023, dass die Fahrer im damaligen Geschäftsmodell als Angestellte gelten. Uber hat die geschuldeten AHV-Beiträge samt Verzugszinsen inzwischen nachbezahlt. Allerdings müssen die Behörden bei Änderungen der Geschäftsbedingungen jeweils neu prüfen, ob die Fahrer weiterhin als Angestellte gelten.
Für spätere Zeiträume sind deshalb weitere Verfahren hängig. Die Sozialversicherungsanstalt Zürich betonte vergangene Woche in einer Mitteilung mit Blick auf Just Eat, dass nicht die Verträge, sondern die tatsächlichen Arbeitsverhältnisse entscheidend seien.
Die Prosus-Aktie notiert an der Euronext in Amsterdam zeitweise 0,58 Prozent im Plus bei 37,49 Euro.
to/uh
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Just Eat Takeaway.com
|
08.11.26
|Just-Eat-Kuriere streiken in Zürich und im Glatttal (AWP)
Analysen zu Just Eat Takeaway.com
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.