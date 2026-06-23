Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Prosus Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 41 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft habe in seinem Brief an die Aktionäre Mitte Mai schon viel vorweggenommen, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Ende Juni. Er passte sein Kursziel an die aktuellen Portfoliobewertungen und Währungsfluktuationen an./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.57 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.64%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-