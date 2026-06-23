Prosus 35.10 CHF 2.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 41 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft habe in seinem Brief an die Aktionäre Mitte Mai schon viel vorweggenommen, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Ende Juni. Er passte sein Kursziel an die aktuellen Portfoliobewertungen und Währungsfluktuationen an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / BST

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