EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden Prosus-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prosus-Papier an diesem Tag 35.40 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Prosus-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282.515 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 34.17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’653.52 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.46 Prozent abgenommen.

Prosus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Der erste festgestellte Kurs der Prosus-Aktie lag damals bei 76.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch