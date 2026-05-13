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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Die bald anstehenden Geschäftsjahreszahlen der Beteiligungsgesellschaften dürften solide ausfallen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Da Umsatz und operatives Ergebnis aber schon bekannt seien, dürften Anleger vor allem auf die Kommentare der Unternehmensführung zur Geschäftsentwicklung im Portfolio warten./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.