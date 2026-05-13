Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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Prosus Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Die bald anstehenden Geschäftsjahreszahlen der Beteiligungsgesellschaften dürften solide ausfallen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Da Umsatz und operatives Ergebnis aber schon bekannt seien, dürften Anleger vor allem auf die Kommentare der Unternehmensführung zur Geschäftsentwicklung im Portfolio warten./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39.34 €
|
Abst. Kursziel*:
88.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89.38%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
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