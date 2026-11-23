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|Profitables Prosus-Investment?
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23.11.2026 10:02:22
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Prosus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurden Prosus-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34.18 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.926 Prosus-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88.33 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Anteils am 20.11.2026 auf 30.19 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 88.33 EUR entspricht einer negativen Performance von 11.67 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Prosus eine Börsenbewertung in Höhe von 65.94 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie ging am 11.09.2019 an die Börse EAM. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Prosus-Papiers auf 76.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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