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25.11.2026 11:37:48
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Umsatz der Internet-Beteiligungsgesellschaft habe die Konsensschätzung übertroffen, das operative Ergebnis (aEbitda) sei hingegen schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.75 €
|
Abst. Kursziel*:
131.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
132.44%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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