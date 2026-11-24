Prosus 27.05 CHF -4.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Umsatz der Internet-Beteiligungsgesellschaft habe die Konsensschätzung übertroffen, das operative Ergebnis (aEbitda) sei hingegen schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.