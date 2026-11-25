Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 65 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel erhöhte am Mittwoch den Konglomeratsabschlag auf den inneren Wert der Internet-Beteiligungsgesellschaft auf 35 Prozent. Er begründete dies mit dem einstweilen angeschlagenen Anlegervertrauen und dem schlecht absehbaren Turnaround im Bereich Essenslieferungen. Investitionen bremsten das Gewinnwachstum. Entscheidend blieben konkrete Erfolge bei Just Eat Takeaway und iFood./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.49 €
|
Abst. Kursziel*:
89.93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87.13%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
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|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
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