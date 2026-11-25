Prosus 26.74 CHF -5.39% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 65 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel erhöhte am Mittwoch den Konglomeratsabschlag auf den inneren Wert der Internet-Beteiligungsgesellschaft auf 35 Prozent. Er begründete dies mit dem einstweilen angeschlagenen Anlegervertrauen und dem schlecht absehbaren Turnaround im Bereich Essenslieferungen. Investitionen bremsten das Gewinnwachstum. Entscheidend blieben konkrete Erfolge bei Just Eat Takeaway und iFood./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.