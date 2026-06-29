Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 3’985 -0.8%  Bitcoin 48’150 -0.9%  Dollar 0.8098 0.3%  Öl 72.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie im Plus: Was den Anteilsschein derzeit stützt und was belastet
Rückschlag beim Ölpreis nimmt EZB-Währungshütern die Eile
Darum legt der US-Dollar zu Franken und Euro leicht zu
Addex-Aktie: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu
Cembra-Aktie: Neuer Standort in Lausanne zur Stärkung der Westschweiz
Suche...
Plus500 Depot

Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

34.97
CHF
1.31
CHF
3.88 %
29.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.06.2026 06:39:32

Prosus Underweight

Prosus
35.71 CHF 3.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Ziel für Prosus von 73 auf 74 Euro angehoben. Die Telefonkonferenz nach der soliden Geschäftsjahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sei beruhigend gewesen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Prosus N.V. Underweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
38.76 € 		Abst. Kursziel*:
90.94%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
39.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89.74%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Prosus N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten