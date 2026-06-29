Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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29.06.2026
SWX
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30.06.2026 06:39:32
Prosus Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Ziel für Prosus von 73 auf 74 Euro angehoben. Die Telefonkonferenz nach der soliden Geschäftsjahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sei beruhigend gewesen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Underweight
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Unternehmen:
Prosus N.V.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38.76 €
|
Abst. Kursziel*:
90.94%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
39.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89.74%
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse