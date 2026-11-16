EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Prosus-Aktie bei 30.06 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 332.668 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’872.92 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 13.11.2026 auf 35.69 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18.73 Prozent erhöht.

Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77.96 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Prosus-Aktie bei 76.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch