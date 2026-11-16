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16.11.2026 10:02:16
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Prosus-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Prosus-Aktie bei 30.06 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 332.668 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’872.92 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 13.11.2026 auf 35.69 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18.73 Prozent erhöht.
Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77.96 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Prosus-Aktie bei 76.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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