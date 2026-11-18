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18.11.2026 13:30:00
Tencent enttäuscht wegen hoher KI-Investitionen auf ganzer Linie: Aktie von Grossaktionäre Prosus wird abgestraft
Tencent investiert massiv in Künstliche Intelligenz, doch die hohen Ausgaben hinterlassen zunehmend Spuren in der Bilanz.
Operativer Gewinn sinkt trotz Umsatzwachstum
Analysten hatten im Schnitt mit 210,5 Milliarden gerechnet. Das operative Ergebnis fiel dagegen um fast sieben Prozent auf gut 59 Milliarden Yuan, während der Markt von einem Anstieg ausgegangen war. Zudem flossen dem Konzern bereits das zweite Quartal in Folge freie Barmittel in Milliardenhöhe ab.
Die Nachrichten belasteten auch den Kurs des Grossaktionärs Prosus - die Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding verlor zeitweise fast neun Prozent, zuletzt ging es noch um 6,47 Prozent auf 32,04 Euro nach unten.
Tencent kämpft im KI-Wettbewerb um Anschluss
Tencent versucht seit einiger Zeit, den Rückstand zu den langjährigen Rivalen Alibaba und ByteDance im KI-Zeitalter aufzuholen. Allerdings liegt das Unternehmen trotz einiger Erfolge weiterhin zurück, auch hinter aufstrebenden Wettbewerbern wie DeepSeek und Moonshot AI. Auch der hauseigene Chatbot konnte bislang keine ernsthafte Konkurrenz für Doubao von ByteDance werden.
Mitgründer Pony Ma hatte die KI-Bemühungen von Tencent im Mai daher als "leckes Schiff" bezeichnet und von den Mitarbeitern grössere Anstrengungen verlangt. In der vergangenen Woche hatte er diese Forderungen wiederholt. Die Hälfte der rund 100'000 Konzernmitarbeiter soll demnach mithilfe KI nach Wachstumschancen suchen. Die übrigen Beschäftigten animierte der Milliardär, die Effizienz im Spiele- und Social-Media-Geschäft zu steigern.
HONGKONG (awp international)
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